Bozüyük'te 3 araç birbirine girdi; 7 yaralı

Bozüyükİnegöl karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle İnegölBozüyük karayolunda aralıklarla çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Son olarak Muratdere rampaları yakınlarında 2 yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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