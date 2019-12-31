Pazaryeri'nde okullar tatil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Pazaryeri'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde etkisini arttırması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pazaryeri'nde etkili olan kar yağışı nedeni ile ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul, liseler ve taşımalı eğitim yapılan okullar 31 Aralık günü tatil edilmiştir” denildi.

BİLECİK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.