Bilecik basınının acı günü

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Bilecik'te Yenipazar’ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi devam eden Ergün Özmen’in tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yenipazar’ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve bir dönem İHA Yenipazar muhabirliği yapan Özmen'in cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yenipazar Merkez Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

BİLECİK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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