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Bilecik İl Müftülüğü Aralık ayı personel toplantısı Emekliye ayrılacak İl Müftüsü Necati Akkuş, ...

İHA

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin de katıldığı 2019 yılının son değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü Aralık ayı personel toplantısı Emekliye ayrılacak İl Müftüsü Necati Akkuş, personele dua ve nasihatlerde bulundu; "İşinizi olması gerektiği gibi icra edin”

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin de katıldığı 2019 yılının son değerlendirme toplantısı yapıldı.
Yapılan toplantı Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Din Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Aksoy ve İdari Mali İşler Şube Müdürü Davut Özdal tarafından gündem maddelerini okunarak personel ile istişaresi yapıldı.
Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan İl Müftüsü Necati Akkuş, toplantıya katılarak personele dua ve nasihatlerde bulundu. Burada açıklamada bulunan Akkuş, “Osmanlı Yatılı Hafızlık Kuran Kursu size bir emanettir. Bu emaneti muhafaza edin. Bu Kur'an kursu bir fidandır. Bu fidanı susuz bırakmayın ve en güzel şekilde canlı tutmaya çalışın. Bizler hem devlet memuruyuz, hem de dinin memuruyuz. Memur iki manaya gelir hem iş yapan hem de iş yaptıran. Sizler işinizi olması gerektiği gibi icra edin” dedi.

BİLECİK

31 Aralık 2019 Salı

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