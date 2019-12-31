Vatandaş bugün son sanıp nüfus müdürlüklerine akın etti

Bilecik'te kimlik yenilemek için bugünü son gün sanan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koşarken, kurumda uzun kuyruklar oluştu.

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihinin 2023'ün sonu, ehliyet için de 2020'nin sonu olduğundan haberi olmayan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koştu. Bilecik'in Pazaryeri İlçe Nüfus Müdürlüğüne sürenin uzadığından habersiz vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sürenin 2023 yılına uzamasını öğrenmelerine rağmen işlemlerini yaptırdılar. Vatandaşlar "Nasıl olsa gedik kimliklerimizi değiştirelim" derken, kuyruğa aldırış etmediler.

BİLECİK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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