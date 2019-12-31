Bilecik'in Pazaryeri ilçesi pilot bölge seçildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde uygulama başlanan Anla, Hızlan, Odaklan Başar (AHOB) sistemi ile öğrenciler artık daha hızlı anlayarak okuyabilecekler.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tanıtılan AHOB programı ile öğrencilerin anlayarak okuma becerileri hızlandırılmayı hedeflenirken, daha önce pilot bölge seçilerek Samsun ve Kocaeli illerinde hayata geçirilen AHOB sistemi bu illerden sonra Pazaryeri ilçesinde öğrenciler ile buluştu.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ZEKASOFT yazılım tarafından hazırlanan AHOB (anla hızlan odaklan başar ) öğrencilerin dikkatlerini arttırmak, odaklanmalarını geliştirmek ve okuma bozukluklarını giderilmesi amacı ile geliştirilen bu programı Pazaryeri ilçemizdeki bütün öğrencilerimiz tarafından kullanılacaktır. Daha önce Türkiye’de Samsun Kocaeli gibi pilot illerimizde kullanılan bu programı, bizim öğrencilerimizde kullanacaklardır. Amaç öğrencilerimizin hızlı okumalarını sağlamak en önemlisi de odaklanmayı başarıp okuduğunu daha iyi anlamak ve sınavlardaki başarılarını artırmaktır. Velilerimizden Hızlı okuma sistemini için destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.