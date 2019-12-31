AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu Belediye Meclis Üyesi Muhammed Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı oldu

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AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, görevinden istifa etmesinin ardından, Muhammed Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

17 Eylül 2018 tarihinde AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı seçilen Onur Karaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz gün görevinden istifa etmişti. Bu istifanın ardından bu göreve Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muhammed Karadayı getirildi.

BİLECİK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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