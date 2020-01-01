Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.

Gerçekleşen ziyarette Müdür Aksu ve beraberindeki heyet aceze evi sakinlerinin yeni yılını kutladılar. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aceze evi sakinleri İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu ve personellerine teşekkür ettiler.

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