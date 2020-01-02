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Bilecik'te Yenipazar’ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi devam eden Ergün Özmen, tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yenipazar’ın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve bir dönem İHA Yenipazar muhabirliği yapan Özmen'in cenazesinin öğle namazına müteakiben Yenipazar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazı ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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