Vali Şentürk'den huzurevi sakinleri ile çocuk ve sevgi evlerine ziyaret

Bilecik Valisi Şentürk, sakinleri ile çocuk evinde ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Vali Şentürk eşi Münevver Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ve Stajyer Vali Selcan Deniz ile birlikte ilk olarak huzurevi sakinleri ile çocuk evinde ve sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek, 2020 yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.