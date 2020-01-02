Kaymakam Çırak, çömlek atölyesini gezdi

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ilçeye bağlı Kınık Köyünde Kınık İlk ve Ortaokulunda bulunan çömlek atölyesini ziyaret ettiler.

Kaymakam Berker Çırak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, çömlek atölyesinde öğrencilere çömlek sanatını uygulamalı bir şekilde öğreten Çömlek Ustası İsmail Tekin’den çömlek atölyesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

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