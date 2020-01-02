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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkanlar bir araya geldi

İHA

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ağabeyimizi ziyaret edip beldemizle ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkanlar bir araya geldi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyareti hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, “Bilecik İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ağabeyimizi ziyaret edip beldemizle ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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