Bilecik'te ikinci transfer dönemi başladı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, Bilecik 1 ve 2'inci Amatör Lig'de ikinci transfer döneminin başladığı açıkladı.
Nusret Tosun yaptığı yazılı açıklamada 20192020 futbol sezonun ikinci transfer döneminin 2 Ocak itibariyle başladığı ve son günün 14 Şubat olduğunu belirtti. Tosun 20192020 futbol sezonunun ikinci yarısında tüm takımlara başarılar dilerken, centilmence bir ikinci yarı olmasını diledi.
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