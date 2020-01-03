Bilecik’te destek eğitim odası açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik TOKİ İlkokulu'nda destek eğitim odası açılışı ile yardımlaşma ve dayanışma kermesi yapıldı.

Oda Açılışına Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şube Müdürleri Osman Bat, Süleyman Özdemir, Cuma İvrendi, Ali Güder, okul kurum müdürleri ve TOKİ Mahallesi Muhtarı Yasemin Sezer katıldı.

Açılışın ardından "Okul Yardımlaşma ve Dayanışma Kermesi" yapılarak okul yararına düzenlenen ve gün boyu devam eden kermes, öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışması ve ailelerin büyük katkısıyla gerçekleşti.

BİLECİK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.