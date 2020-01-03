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''Bir Çocuk, Bir Umut'' projesi etkinliği düzenlendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Kişisel ...

İHA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan ''Bir Çocuk, Bir Umut'' projesi etkinliği düzenlendi.

''Bir Çocuk, Bir Umut'' projesi etkinliği düzenlendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın”

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan ''Bir Çocuk, Bir Umut'' projesi etkinliği düzenlendi.
Kozabirlik İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Toplum Destekli Polislik ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
“Kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın”
Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğine değinerek, “Gelecekte sizler bizim yerlerimize geçeceksiniz. Sizlerin daha güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanız gerekir. Sizlerin daha iyi şartlara sahip olmanız lazım. Bunun için okullarda iyi bir eğitim alıyorsunuz. Bilgisayarda, sosyal medyada, isminizi, adresinizi, fotoğrafınızı, kimlik numaranızı hiç kimseyle paylaşmayın. Polis güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Polisin görevi suçun işlenmesini engellemek. Polis ve jandarma teşkilatlarımıza güvenliğimizi sağlamaları için toplum olarak yardımcı olmalıyız. Tanık olduğumuz suçlarla ilgili polisin işine yarayabilecek bilgileri soğukkanlı bir şekilde polisle paylaşmalıyız. O zaman polis, suç işlenmeden tedbirini alır. Görevini layıkıyla yapar. Bizde toplumsal olarak huzurlu ve güvenli oluruz. Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu projenin, bize olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da öğrencilere faydalı olabileceklerini düşünerek, 'Bir çocuk, bir umut' projesini uyguladıklarını ifade ederek, çocukların anlatılanları hayatlarında uygulayacaklarına inandığını belirtti.
Öte yandan proje kapsamında, 8'i ana okul, 6'sı ilkokul, 8'i ortaokul olmak üzere toplamda 22 okulda 4 bin 931 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

BİLECİK

03 Ocak 2020 Cuma

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  • İKİNDİ 15:32
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