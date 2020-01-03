Üniversite öğrencilerine Pazaryeri Gençlik Merkezi tanıtıldı

Pazaryeri Gençlik Merkezi, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Otağı’nda üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

Gerçekleşen tanıtım programına, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, Bilecik Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Eker, Pazaryeri Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Vekili İslam Özkul, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Sekreteri Arzu Onan, Pazaryeri Gençlik Merkezi Görevlisi Semih Çakır ve öğrenciler katıldı.

Burada bilgi veren Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, nüfusça buradan daha büyük bir çok ilçede Gençlik Merkezi’nin olmadığını, Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Pazaryeri Gençlik Merkezinde, gençlerin sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği etkinlik alanları, öğrenci otağı, basketbol sahası, tenis kordu, bilgisayar laboratuvarı ve çeşitli atölyelerin bulunduğunu belirtti. Pazaryeri ilçesinde açılacak kurslar hakkında da bilgiler veren Karabulut,”Pazaryeri Gençlik Merkezimizde tamamen öğrencilerin istekleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile bağlama, klarnet, ney, keman, gitar, işaret dili, bilgisayar, diksiyon, İngilizce, ilk yardım, masa tenisi, yazılım, halk oyunları, tiyatro, Arapça, resim kurslarımızdan öğrencilerimiz yararlanabilir. her zaman öğrencilerimiz destekçisi olacağız” dedi.

Öğrencilere Pazaryeri Gençlik Merkezi hakkında bilgiler verilirken, öğrencilerin de açılan Gençlik Merkezi hakkında düşünceleri alındı.

BİLECİK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.