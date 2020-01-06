Bilecik-Yenişehir karayolu trafiğe kapandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasında bulunan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda sürücü kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. BilecikYenişehir arası yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda bekleyen çok sayıda sürücü kentte ulaşmak için köy yollarını tercih ederken, bazıları ise yolun açılmasını bekledi. Yol da ki çalışmalar sürerken Jandarma ekiplerince tır ve kamyonların zincir takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Zincir takmayan araçların geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.