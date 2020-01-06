Bilecik'e yılın ve mevsimin ilk karı yağdı

"Annem benim her şeyim"

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Bilecik kent merkezine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı.

Bilecik'in ilçelerine mevsimin ilk karı haftalar önce yağarken, kent merkezine hem mevsimin hem de yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı kent merkezine ilk olarak karışık yağmur şeklinde yağarken, sonrasında lapa lapa yağışa döndü. Yüksek kesimlerde kar etkisinin iyiden iyiye hissettirirken, kent merkezinde çatılarda ve araç üzerinde tuttu.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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