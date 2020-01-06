Bilecik'te bir ilçede daha okullar tatil oldu

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verilirken, bu ilçelere Pazaryeri de eklendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi duyurulmuştu. Bu ilçelere Pazaryeri’de eklenirken burada da taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

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