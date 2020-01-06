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Osmaneli için kültürel ve tarihi varlığı Göksu Taşköprü Osmaneli Belediye Başkanı Münür ...

İHA

Osmaneli için kültürel ve tarihi varlığı Göksu Taşköprü Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; “Göksu Taşköprüsü Roma’dan Osmanlı’ya hususiyetini muhafaza etmiştir”

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde bulunan Göksu Taşköprü’nün ilçe için çok değerli kültürel ve tarihi varlık olduğunu söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaneli Göksu Taşköprü’nün Osmaneli’ne 5 kilometre istikametinde yer aldığını ve köprünün şuan harap durumda olduğunu ifade etti. Şahin, “İznik tarafında kalan yükselme kısmı görülebilir durumda, gözü ise sağlamdır. Yine Göksu içerisinde de ortasında tahliye gözü bulunan köprü ayağı günümüze ulaşmıştır. Demiryollarının ve modern karayollarının kullanılmadığı dönemde İstanbulAnadolu bağlantısını sağlayan önemli noktalardan olan Göksu Taşköprü, zamanın tahribatına dayanamayarak kullanılamaz hale gelmiştir. İstanbul’un 330 yılında kurulması ile birlikte Batı Anadolu yol ağı önem kazanmış ve İstanbul'u Anadolu’ya bağlayan ulaşım sistemi gelişmiştir. İstanbul, kısa zaman içerisinde Avrupa ile Anadoluyu bağlayan bir köprü haline gelmiştir” dedi.
“Göksu Taşköprüsü Roma’dan Osmanlı’ya hususiyetini muhafaza etmiştir”
Şahin, açıklamasının devamında, Göksu Taşköprü’sünün Roma’dan Osmanlı’ya hususiyetini muhafaza ettiğine de değinerek, “İstanbul'u Anadolu’ya bağlaması sebebiyle, köprü ve bölgenin de jeopolitik önemi artmıştır. Yollar her medeniyetin ihtiyaç ve stratejilerine göre şekillenirken Göksu Taşköprüsü Roma’dan Osmanlı’ya hususiyetini muhafaza etmiştir. Daha önceleri körfezin yoğun kullanılmadığı dönemlerde içmeler tesislerimizin bulunduğu vadi ipek yolunun da geçtiği önemli bir güzergahtı. Sonrası İznik üzerinden gelen yolun önem kazanmasıyla birlikte, İstanbul’dan Asya’ya uzanan yol ağının şüphesiz en önemli ilk noktası İznik olmuştur. Roma zamanında İzmit Körfezini dolaşarak Gölcük’ten İznik'e ulaşan ana yol Bizans İmparatoru Justinyanus’un deniz yolu ile Helenepolis’e(Yalova) geçen yolu kullanmaya başlaması ile Dragon Vadisini takip ederek İznik'e varan yeni bir güzergah takip etmiş ve Göksu Taşköprünün olduğu güzergah büyük önem kazanmıştır” ifadelerine yer verdi.
“Osmaneli'nde 5 kilometrelik alanda köprü sayısı 5 olmaktadır”
Şahin, Osmaneli'nde 5 kilometrelik alanda köprü sayısının 5 olduğunu ifade ederek, “Sakarya üzerinde ve sonuncusu da Göksu Taşköprüsü olmak üzere 4 kilometrekarelik alanda üç köprü kalıntısı yer almaktadır. Buna içmeler civarında artık kalıntıları neredeyse sıfırlanmış olan köprüyü de dahil ettiğimizde 4 adet köprünün varlığından söz edilmelidir. Yine gözetleme kulelerinin altında Göksu Nehri üzerinde yok olmakta olan köprüyü de unutmamak gerekir. Kısaca Osmaneli'nde anılan bölgede 5 kilometrelik alanda köprü sayısı 5 olmaktadır. Göksu Taşköprü Osmaneli'nin önemli bir değeri olarak varlığını devam ettirmektedir. Osmaneli köprüleri özellikle incelenmesi gereken çok değerli tarihi ve kültürel varlıklarımızdır” dedi.

BİLECİK

06 Ocak 2020 Pazartesi

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