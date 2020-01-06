Cezaevinden firar etti

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 12:30 yoklamasında bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Yavuz Ç.(29) olduğu anlaşılırken, şahsın bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi.

Öte yandan şahsın hırsızlık ve kumar oynatmaya yer temin etme suçlarından cezası bulunduğu öğrenildi.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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