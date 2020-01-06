Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük çevre yolu Kütahya kavşağında meydana gelen trafik kazasında Fehim B. idaresindeki 41 KE 742 plakalı kamyonet ile Hüseyin K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan Görkem B. ve Mustafa K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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