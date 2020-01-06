Bilecik’te yolda kalan öğrenci servisi ve vatandaşlar kurtarıldı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan servisteki öğrenciler ve vatandaşlar, yol açılarak kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bozüyük ile Dodurga beldesi arasındaki karayol trafiğe kapandı. Kapanan yolda öğrenciler ve vatandaşlar mahsur kaldı. Çokçapınar köyünden taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler ile vatandaşlar, iş makinalarının tipide yoğun çalışmasıyla yol açılarak kurtarıldı.

BİLECİK 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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