Bilecik'te o uygulama artık yasak

"Annem benim her şeyim"

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Bilecik'te belediye hoparlörlerinden artık anons yapılması yasaklandı.

Bilecik kent merkezinde sokak başlarına döşenen hoparlörlerinden cenaze, etkinlik ve su kesintisi gibi duyurular yapılıyordu. Bilecik Belediyesinin aldığı bir karar sonrası hoparlörlerinden artık anons yapılmamasına karar verildi. Kararın çevre ve gürültü kirliliği olduğu söylendi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İHA muhabirinin konu hakkındaki soruya, "Burası bir kasaba değil kent" cevabını verdi.

BİLECİK 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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