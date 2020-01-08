Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı ve ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dömez Köyün'de aniden rahatsızlanan Bayram Ateş'in (35) ailesi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak haber verdi. Hemen olay yerine hareket eden sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu yüzünden hastaya ulaşamadı. Ekipler durumu hemen İl Özel İdare'ye haber verdi. Köy yoluna gelen kar küreme dozeri önde 112 Acil Servis aracı arkada köye ulaşıldı. Hasta evinden alınarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

BİLECİK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.