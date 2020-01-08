Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi’nde yapılan toplantıda, denetim komisyonu seçimi, 2020 yılında belediye meclis ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı çalıştırılması, tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edilirken Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

BİLECİK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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