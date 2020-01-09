Vali Şentürk, proje personelleriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ''Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması'' projesinde görev alan personelle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Pelitözü Gölparkta, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ilçe müdürleri ile projede görev alan personelin katıldığı etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen ceviz fidanlarının 56 yıl sonra vatandaşın bütçesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesi ile toplumdan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Vali Şentürk, ''Gurbette olan hemşehrilerimiz köylerine gelerek ceviz fidanı dikti. Projenin olumlu yönde olması bizleri mutlu etti. Tarım teşkilatımız kadro ve teknik olarak oldukça iyi durumda. Bilecik'te daha kapsamlı ve daha farklı ürünler üzerinde de yoğunlaşacağız. Farklı iklimleri olan bir bölgedeyiz. Topraklarımızı değerlendirmemiz lazım. Sorumluluk aldıysak bunun gereğini en iyi şekilde yapmalıyız. Ceviz fidanları toprakla buluşturuldu. Bakım süreçlerini de sıkı takip edeceğiz. İlimizin ekonomisine, tarımına hep birlikte katkı sağlayalım” dedi.

BİLECİK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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