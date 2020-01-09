Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi

DHA

ESKİŞEHİR´de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi Bilecik´in Bozüyük ilçesinde toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız'ın kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktüğü cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız´ın geçen yıl bugün yemin ederek, avukatlık ruhsatını aldığını söyledi.

ESKİŞEHİR´de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi Bilecik´in Bozüyük ilçesinde toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız'ın kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktüğü cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız´ın geçen yıl bugün yemin ederek, avukatlık ruhsatını aldığını söyledi.
Eskişehir Barosu´na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, dün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki H Tipi Cezaevi´nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Ancak Enes Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi Karayolu'nun 7'nci kilometresinde,  kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Mesut K.´nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Enes Duman ve Cemre Parmaksız, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
KIZININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI
Avukat Cemre Parmaksız´ın cenazesi, bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Bilecik´in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Camii´ne getirildi. Kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmayan baba Salim Parmaksız, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan acılı baba, uzun süre ağladı. Sağlık durumu nedeniyle anne Arzu Parmaksız'ın getirilemediği cenazeye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur ve çok sayıda avukat katıldı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cemre Parmaksız´ın tabutuna,  Metin Feyzioğlu, acılı baba Salim Parmaksız ile birlikte omuz verdi. Cenaze aracında da kızının tabutu ile fotoğrafına sarılan baba, `kızım´ diyerek, gözyaşı döktü. Cemre Parmaksız, Bozüyük Mezarlığı´nda toprağa verildi.
FEYZİOĞLU: AVUKATLIKTA TAM BİRİNCİ YILIYDI
Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığının birinci yılını tamamladığı gündü. Yeminini geçen yıl bugün etmişti. Binlerce ruhsat imzalıyorum, imzalarken fotoğrafına baktığım `Allah yolunu açık etsin´ dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce, ruhsatını imzaladım diye hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. 25 yaşında, bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok, tüm camiaya sabırlar diliyorum. Onlar için zaman durdu. Bir yıldır gayet güzel, yoğun avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek, ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey. Acımız gerçekten çok büyük" dedi.
`BAŞARILI BİR AVUKATTI´
Eskişehir Barosu Mustafa Alagöz ise kazayı ilk haber alan insanlardan biri olduğu ifade ederek, "Kaza haberini dün sabah aldık. Haberi ilk alanlardan biri benim. Hemen babasına ulaştık ama söylemedik tabi. Söyleyecek bir şey yok, Allah kimsenin başına vermesin. Sonraki süreçte ailesiyle beraberdik. Ailenin tek evladı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz, 25 yaşında bir meslektaşımız. Avukatlık ruhsatını da ben vermiştim. Bugün daha birinci yılıydı. Başarılı bir meslektaşımızdı, baromuzun gençlik meclisinde aktif rol alan bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz çok hanım bir avukatımızdı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.
`2020 BENİM YILIM OLACAK´ DEMİŞ
Öte yandan Cemre Parmaksız´ın yeni yılı karşılarken, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına, `Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak´ diye yazdığı görüldü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DUMAN DA TOPRAĞA VERİLDİ
Parmaksız ile aynı kazada ölen sürücü Enes Duman ise dün Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BİLECİK

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor
YEREL HABERLER Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor
Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: "Personelimizi bu soğuk kış günlerinde özverili çalışmalarından dolayı kutlarım"
YEREL HABERLER Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar ...
Bilecik Belediyesinden mazgal mesaisi
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinden mazgal mesaisi
Bilecik Belediye Meclisi ikinci oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Meclisi ikinci oturumu yapıldı
Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı
İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi
YEREL HABERLER İl Müftüsü Akkuş için 'vefa ve veda' gecesi
Rektör Taş sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Taş sporcularla bir araya geldi
İl müftülüğünden umre yolcularına seminer
YEREL HABERLER İl müftülüğünden umre yolcularına seminer
Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi
Moripek’ten Başkan Şahin’e ziyaret
YEREL HABERLER Moripek’ten Başkan Şahin’e ziyaret
Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi
YEREL HABERLER Sahada çalışan gazeteciler bir araya geldi
Bilecik'te depo yangını
YEREL HABERLER Bilecik'te depo yangını
'İki Bekar' adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu
YEREL HABERLER 'İki Bekar' adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu
Özel okulda sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu Baba Oktay Tarakçı: "Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Biz de takipçiyiz, devam edeceğiz" "Ama yapılan fotoğrafta zaten ortada" "Savcılıktan olayla ilgili görüntüleri talep edeceğiz" "Çocukları okuldan aldık"
YEREL HABERLER Özel okulda sandalyeye iple bağlanan çocukların ...
Genç avukat son yolculuğuna uğurlandı Tam bir yıl önce mazbatasını alan avukat Cemre Parmaksız'ın sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri dağladı "Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak" Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
YEREL HABERLER Genç avukat son yolculuğuna uğurlandı Tam bir yıl ...
Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Tekin'den sürücülere buzlanma uyarısı
Anaokulunda inanılması güç görüntü Konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikizlerin sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı Fotoğrafta, kardeşlerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer aldı Aile suç duyurusunda bulundu, kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı Çocukların annesi İnci T. "Her çırpışlarınızın, akıttığınız her bir gözyaşının hesabını soracağım" Çocukların babası Oktay T. " Bu çocuklar melek, ya nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu"
YEREL HABERLER Anaokulunda inanılması güç görüntü Konuşma gecikmesi ...
İki gündür mum ışığında oturuyorlar
YEREL HABERLER İki gündür mum ışığında oturuyorlar
Bilecik'in tek hamamı da kapatıldı Belediye Başkanı Şahin; "Hamamın hizmet vermesi için güvenlik ve teknik koşulları sağlanarak ihale süreci başlatılacaktır"
YEREL HABERLER Bilecik'in tek hamamı da kapatıldı Belediye Başkanı ...
Vali Şentürk, proje personelleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şentürk, proje personelleriyle bir araya geldi
Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Sınırda görev alan sağlık personeline teşekkür ...
Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Sanatçı Onur Şan Bileciklilerle buluştu
YEREL HABERLER Sanatçı Onur Şan Bileciklilerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X