Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı

"Ben hep hip hop'tım"

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi İmar Komisyonu, Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında toplandı.

Toplantıda metruk binalarla ilgili daha önce yıkım kararları alınan binaların yıkımlarının hızlandırılması ve beldede metruk niteliği olan binaların incelenerek, tebligatlarının yapılıp yıkım kararlarının alınmasıyla ilgili kararlar alındı.

BİLECİK 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

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