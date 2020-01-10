Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Bozüyük Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası arasında 20202022 yılı Toplu İş Sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı.

Bozüyük Belediyesi’nde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı Toplantı Salonu’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediyeİş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin günlük yevmiyelerine ilk altı ay yüzde 13,24, ikinci altı ay yüzde 9, üçüncü altı ay yüzde 10 ve dördüncü altı ay için de yüzde 10 oranlarında zam yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı ödeneklerine 300 lira zam ve kurum ikramiyesine 4 yevmiye daha ilave edilirken 1 Mayıs İşçi Bayramı için de 600 lira ödeme yapılacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük halkına hizmet etmek için hep beraber çalışacaklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde belediyemizin devraldığı borçların büyük bir çoğunluğunu ödedik. Nasıl ödedik, tasarruf yaptık. Bunu yaparken her türlü tutumluluğu göstereceğiz, belediyenin bir kuruşunu harcarken tüyü bitmemiş yetimin hakkını harcarken, kul hakkı almadan harcamayı planlıyoruz. Bu bizim için önemli. Bu nedenle toplu sözleşmeli çalışanların çevredeki ve geçmişteki tüm uygulamaların üzerinde bir katkı vermeye çalıştık” dedi.

Çalışanların ücretlerinde büyük bir dengesizlik olduğunu belirten Başkan Bakkalcıoğlu, sorunları giderebilmek için 79 kadrolu çalışanın Temmuz ayı itibariyle aynı ücrete getirdiklerini söyledi.

Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek de, sözleşmenin çevre il ve ilçelerde bir örneğinin daha bulunmadığını belirterek, "2020 yılı bize sözleşme sevinci ile geldi. Bu sözleşmede taşın altına ciddi bir şekilde başkan yardımcılarımız ve başkanım elini koydu, koşulları yapılabilecek maksimum seviyeye getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir sözleşme yaptık, açık ve net söylüyorum ben vicdanen rahatım. Koşulların düzeldiği konusunda huzurluyum. Bu sebepten ötürü belediye başkanıma ve başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu işçilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Tören toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

BİLECİK 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

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