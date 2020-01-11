Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te görev yapan bazı kurum müdürü ve öğretmenlere üstün başarı belgesi ve ödül belgesi verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Çelik, fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ederek, belgelerini takdim etti.

BİLECİK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.