Başkan Tekin’e başarı ödülü verildi

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından verilen “Altın İmza Ödülleri” İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin 'Altın İmza Ödülleri' ödül törenine siyasetçiler, basın mensubu, sporcu, sanatçı ve birçok davetli katılırken düzenlenen ödül töreninde başarılı gazeteciler ve TV programcıları ödül alırken, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de ödüle laik görüldü.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen törende aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Alanında ödül almaya hak kazanmış birçok başarılı bilim adamı ilim adamı siyasetçi sanatçı sporcu ve gazeteci ile birlikte AYGAD tarafından ödüle layık olmaktan mutlu oldum. İlçemi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Bu ödülü de ilçemize hizmet anlamında başarılara birlikte imza atacağımız güzel ilçem Pazaryeri’nin güzel insanları adına aldım” dedi.

BİLECİK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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