İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı

"Ben hep hip hop'tım"

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik’ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, personelle tek, tek vedalaşarak personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

BİLECİK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

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