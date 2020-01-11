“Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesinin ilk restorasyonu Bilecik'te başlayacak

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan “Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesi kapsamında 1 ve 2’nci dönem Bilecik Milletvekili Halil Işık'ın Söğüt'te bulunan mezarını restorasyon yapılacağı söyledi.

Bilecik’te bir cafede yapılan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve parti üyeleri katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı açıklamada, “Hakimiyeti Milliye gazetesinin sloganındaki ‘Mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır’ ifadesi 100 yılın ardından hala anlamlı. 10 Ocak 1961’de gazetecilere haklarının tanınmasının yıl dönümü olduğu kadar Anadolu basını adına Milli mücadele tarihinin Ankara’dan yayın yapan ilk gazetesinin 1’inci sayısının yayınlandığı 10 Ocak tarihiyle aynı güne denk düşmesi çok anlamlı. Milli Mücadele tarihimizin en önemli yayın organı Hakimiyeti Milliye'nin ilk sayısı 10 Ocak 1920 tarihinde yayınlanmıştır. Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 100’üncü yılını kutluyorum. TBMM ordumuzun Milli Mücadele içerisinde kazandığı ilk zafere ev sahipliği yapan Pazaryeri ve Bozüyük'ümüzü içine alan, Bilecik milletvekili olarak yaşadığımız haklı gururla birlikte bugün birinci İnönü Zaferinin 99’uncu yılını birlikte kutlamanın onurunu yaşıyorum. ‘Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık’ projesi kapsamında yapılacak ilk mezar Söğüt’te meftun bulunan 1 ve 2’nci dönem Bilecik milletvekilimiz Halil Işık olacak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan açıklama sonrası kentteki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yağcı, üzerinde Hakimiyeti Milliye gazetesinin ilk sayısının fotoğrafı bulunan pasta kesti.

BİLECİK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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