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Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu Bilecikspor 7-1 kazandı

İHA

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 71 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.

Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu Bilecikspor 7-1 kazandı

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 71 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.
Bilecik 1. Amatör Lig'de ikinci yarının ilk müsabakasında kenttin iki takımı olan 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecikspor karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bilecikspor 71 kazandı. Maça iyi başlayan Bilecikspor 33'üncü dakikada Yasin Eroğlu ve 38'inci dakika Tuna Kumru'nun attığı gollerle durumu 20'a getirdi. Bu goller aynı zamanda maçında ilk yarısının sonucu oldu.

İkinci yarı 4 gol oldu
İkinci yarıda da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 58'inci dakikasında Tayfun Yalçın ile durumu 30'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında takımın yeni transferi Yasin Tepe durumu 40'a getirdi. Maçın 70'inci dakikasında Adem Can Başaraner durumu 50'a getiren golü kaydetti. Nadir gelişen bir 1299 Bilecik Kulübü atağında Kemal Ali Cevher durumu 51'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra İsmail Yıldız Bilecikspor'un 6'ıncı golünü kaydederken, skor 61 oldu. Maçın son golünü 85'inci dakikada Barış İleri kaydederken, Bilecikspor maçı 71 kazandı.
Bilecikspor bu galibiyet sonrası puanını 33'e çıkarırken, 1299 Bilecik Kulübü 18 puanda kaldı.

BİLECİK

12 Ocak 2020 Pazar

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