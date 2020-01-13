Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Hakan Kırlı Yamaç Paraşütü Tesisleri’nde uçuş denemeleri başladı.

1308 Osmaneli Belediye Spor Yamaç Paraşütü Şubesi Başkanı Osman Kıvrak organizasyonunda Hakan Kırlı ve Ayhan Şahin ile birlikte uçuş denemeleri başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahinkonu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yamaç paraşütü konusunda büyük destek sağlayan değerli Kaymakamımız Naif Yavuz'a teşekkür ediyoruz. İlçemizde yaz ve kış kursları ile birlikte ve de lisanslı sporcularıyla 17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spora maddi ve manevi destek olan değerli kaymakamımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla ilçemizde lisanslı sporcu sayısı bin 300 kişiye ulaştı. Osmaneli için çok önemli olan bu sayıyı çok daha yukarılara çekeceğimize inanıyorum” dedi.

BİLECİK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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