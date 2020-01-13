Bilecik’ten Şırnak’a gönül köprüsü

Bilecik Bahçelievler Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler, Şırnak'ın Silopi İlçesi Çukurca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için el ele verdiler.

Minik öğrenciler, topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini ihtiyacı olan okula ulaştırdılar. Kurulan bu gönül köprüsüne kayıtsız kalmayan Çukurca İlkokulu öğrencileri de mutluluklarını, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e ve Bahçelievler Anaokulu öğrencilerine gönderdikleri hediye ve mektuplarla iletti.

Öğrenciler, gönderilen hediye ve mektupları İl Müdürü Ramazan Çelik'e takdim etti.

BİLECİK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.