Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

Bilecik’te 20192020 Sezonu Okul Sporları Genç Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

Üçüncülük maçında rakibi Bilecik Özel Sınav Lisesine 20 üstünlük kuran Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Coşkulu atmosferde oynanan final maçının normal süresi 11 eşitlikle sonuçlanırken şampiyonu seri penaltı vuruşları belirledi.

Seri penaltılarda rakibi Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 43 üstünlük kuran Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Şampiyon kupa ve madalyasını Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut’tan alırken, takımlara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Hasan Kol ve Uğur Aykan tarafından takdim edildi.

BİLECİK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.