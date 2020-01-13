5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

İHA

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.
Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası'nda oynanması gereken AkpınarsporPazaryerspor ve Bozüyük İçköysporYeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3'üncü haftasında oynanması gereken SöğütsporBozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.
Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası'nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt'te de çalışmalarına bugün başlanıldı.

BİLECİK

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu
YEREL HABERLER Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu
Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde
YEREL HABERLER Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde
Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona ...
Bilecik’ten Şırnak’a gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bilecik’ten Şırnak’a gönül köprüsü
Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı
Zorlu parkurda yön bulma ve arama eğitimi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Zorlu parkurda bu eğitimi tamamladık" "67 AFAD gönüllüsü eğitim amaçlı bir etkinlik gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Zorlu parkurda yön bulma ve arama eğitimi Bilecik ...
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu Bilecikspor 7-1 kazandı
YEREL HABERLER Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor ...
Maçın devre arasında saha karıştı Jandarma taşkınlık çıkaranları gözaltına aldı
YEREL HABERLER Maçın devre arasında saha karıştı Jandarma taşkınlık ...
“Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesinin ilk restorasyonu Bilecik'te başlayacak
YEREL HABERLER “Yüzyıllık vefa yüzyıllık farkındalık” projesinin ilk ...
Osmaneli’ne dev yatırım geliyor
YEREL HABERLER Osmaneli’ne dev yatırım geliyor
Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol açıyor Dodurga’da kar kalınlığı yarım metreyi geçti, bağlantı yollarının ulaşıma açık kalması için büyük çaba sarf ediliyor
YEREL HABERLER Başkan Tuna greyderin direksiyonunda yol ...
Söğütlüspor'un Osmaneli kampı sona erdi
YEREL HABERLER Söğütlüspor'un Osmaneli kampı sona erdi
Bilecik'te trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası; 3 yaralı
İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı
YEREL HABERLER İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı
Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Karate Müsabakaları sona erdi
Başkan Tekin’e başarı ödülü verildi
YEREL HABERLER Başkan Tekin’e başarı ödülü verildi
İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na ...
Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi
Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Özel Öğretim Kurumları Değerlendirme Toplantısı ...
Vali Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi
Üniversiteden mermer sektörüne büyük destek
YEREL HABERLER Üniversiteden mermer sektörüne büyük destek
(Özel) Aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü, şans eseri hayvanlar zarar görmedi
YEREL HABERLER (Özel) Aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü, şans eseri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X