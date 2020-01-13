5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası'nda oynanması gereken AkpınarsporPazaryerspor ve Bozüyük İçköysporYeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3'üncü haftasında oynanması gereken SöğütsporBozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.

Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası'nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt'te de çalışmalarına bugün başlanıldı.

BİLECİK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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