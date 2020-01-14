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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in İnhisar ilçesinden Söğüt ilçesine seyir halindeki Salih K. idaresindeki 26 TA 891 plakalı otomobil, Yakacık köyü mevkisine geldiği esnada karşı yönden gelen Ferdi C. yönetimindeki 11 AAE 246 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Salih K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:45

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