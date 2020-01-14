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Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

İHA

Bozüyük Belediyesi'nde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı. İmzalanan sözleşme ile maaşlarında önemli oranlarda artış alan işçiler sevinerek kendilerini mutfak enflasyonuna ezdirmeyen ve "işçi babası" diye hitap ettikleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.

Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Bozüyük Belediyesi’nde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı. İmzalanan sözleşme ile maaşlarında önemli oranlarda artış alan işçiler sevinerek kendilerini mutfak enflasyonuna ezdirmeyen ve “işçi babası” diye hitap ettikleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.
Bozüyük Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası arasında 20202022 yılı Toplu İş Sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı Toplantı Salonu’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura, Belediyeİş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Şube Başkan Yardımcısı Kemal Azak, işyeri baş temsilcisi Ersel Pişkinel ve belediye personeli katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin günlük yevmiyelerine ilk altı ay yüzde 13,24, ikinci altı ay yüzde 9, üçüncü altı ay yüzde 10 ve dördüncü altı ay için yüzde 10 oranlarında zam yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı ödeneklerine 300 tl zam ve kurum ikramiyesine 4 yevmiye daha ilave edilirken 1 Mayıs İşçi Bayramı için de 600 tl ödeme yapılacak.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük halkına hizmet etmek için bir aile olarak hep beraber çalışacaklarını belirterek “Bu yıl içerisinde Belediyemizin devraldığı borçların büyük bir çoğunluğunu ödedik. Nasıl ödedik, tasarruf yaptık. Bunu yaparken her türlü tutumluluğu göstereceğiz, belediyenin bir kuruşunu harcarken tüyü bitmemiş yetimin hakkını harcarken, kul hakkı almadan harcamayı planlıyoruz. Bu bizim için önemli. Bu nedenle toplu sözleşmeli çalışanların çevredeki ve geçmişteki tüm uygulamaların üzerinde bir katkı vermeye çalıştık” dedi.
Çalışanların ücretlerinde büyük bir dengesizlik olduğunu, aynı işi yapan kişilerin kimisinin en alt düzeyden kimisinin en üst düzeyden maaş aldığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu bu adaletsizlikleri giderebilmek için 79 tane kadrolu çalışanın Temmuz ayı itibariyle aynı ücrete getirdiklerini, belediye olarak her türlü israftan kaçındıklarını ama toplu sözleşmede ellerinden geldiği kadar bonkör davranmaya çalıştıklarını söyledi. Personelden tek isteğinin dikkatli çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Bakkalcıoğlu “işiniz neyse işinizi dört dörtlük yapın” dedi.
Ardından konuşan Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek de, sözleşmenin çevre il ve ilçelerde bir örneğinin daha bulunmadığını belirterek “2020 yılı bize sözleşme sevinci ile geldi. Bu sözleşmede taşın altına ciddi bir şekilde başkan yardımcılarımız ve sayın başkanım elini koydu, koşulları yapılabilecek maksimum seviyeye getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir sözleşme yaptık, açık ve net söylüyorum ben vicdanen rahatım. Koşulların düzeldiği konusunda huzurluyum. Bu sebepten ötürü belediye başkanıma ve başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki göreve geldiği ilk aylarında başkanım yine bize güzel bir jest yapmıştı. Ek bir protokol düzenleyerek iyileştirme zammı yapmıştı. O jest üzerine bu toplu sözleşmenin bu hale gelip imzalanması işçi sınıfını refaha ulaştıracak bir seviyeye getirdi. Bozüyük Belediyesi çalışanlarının yüzünü güldürdü, Başkanıma teşekkür ediyorum. Sizden ricamız belediyemize lütfen sahip çıkalım. Birim zamanımızdaki çalışma sürecimizi arttıralım arkadaşlar, yani bir işi yapıyorsak bir buçuk iş yapmaya çalışalım. Çünkü sizlerin emeği sayesinde bu belediye var. Bu belediyede huzur içinde çalışma ortamı varsa sizin çalışmanız da huzur içinde devam edecek. Emeğiniz bizim için değerlidir” dedi.
Sözleşmenin hayırlı olması temennileri ile imzalanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu işçilerle sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Tören hep birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

BİLECİK

14 Ocak 2020 Salı

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