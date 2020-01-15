Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencilerinden Eylül Rana Tekin, bir günlüğüne temsili olarak İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Tekin, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı.

BİLECİK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.