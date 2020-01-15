Okul Sporları Küçük Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi

Bilecik’te düzenlenen 20192020 Sezonu Küçükler ve Yıldızlar Güreş Müsabakaları sona erdi.
Serbest ve grekoromen stil kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler, madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.
BİLECİK
15 Ocak 2020 Çarşamba
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