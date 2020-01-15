Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Müsabakaları sona erdi

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Bilecik’te düzenlenen 20192020 Sezonu Yıldızlar Judo KızErkek Müsabakaları sona erdi.

İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyon renkli ve çekişmeli görüntülere sebep olurken, sporcular kendi kategorisinde madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf etti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile organizasyon sona erdi.

BİLECİK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

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