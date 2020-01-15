Bozüyük’te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Bozüyük'te Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliği protokolü kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Öğretmenevi çok amaçlı salonunda düzenlenen turnuvanın ilk gününde ilkokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, öğrencilere başarılar diledi ve bir süre öğrencilerin oyunlarını izledi.

33 öğrencinin katıldığı turnuva sonunda dereceye giren ve birinci olan öğrenciler, il turnuvalarına katılacak. Burada turnuvayı birincilikle bitiren öğrenciler ise Ankara’da Bilecik’i temsil edecekler. Turnuvanın ortaokullar arasındaki bölümlerinin yarın gerçekleştirileceği belirtildi.

BİLECİK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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