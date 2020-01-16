Üniversiteden köy okuluna kütüphane

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Afyon’da bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

Danışmanlığını Prof. Dr. Cihan Karakuzu’nun yaptığı İnovatif Teknoloji Kulübü’nün başlattığı ‘Köy Okuluna Kütüphane’ projesi kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanlarının destekleriyle toplanan kitaplar, Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka Köyü Ortaokulunda kurulan kütüphaneye ulaştırıldı.

Kütüphaneye yaklaşık bin kitabın bağışlandığını belirten Prof. Dr. Cihan Karakuzu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür projelerin devamını diledi.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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