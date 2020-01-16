AK Partili belediye başkanlarından Ankara çıkarması

Bilecik’in ilçe ve belde belediye başkanları “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”nde katıldılar.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen, ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirildi. ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne Bilecik'i temsilen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Süer, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez katıldı. Bilecik'ten bağımsız aday olarak seçime giren ve kazanan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de katılırken, konuşmalar sonrası AK Partili belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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