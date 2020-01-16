Müdürlük personeline psikososyal eğitimi verildi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü personeline psikososyal eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan bu tür eğitimlerin personele faydalı olduğunu belirtti. Demirel, “Afet anında ve sonrasında personelimizin psikososyal destek konularında bilinçlendirilmesi amacıyla aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü işbirliği ile müdürlüğümüz personeline psikososyal eğitimi verildi. Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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