Karaköyspor’dan Bilecikspor’a ziyaret

Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Karaköyspor’un Başkanı İsmail Sert ve yöneticileri 1. Amatör Lig’de mücadele eden Bilecikspor’un Başkanı Aydın Avcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Aydın Avcı, Karaköyspor yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Karaköyspor Başkanı İsmail Sert, "Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı’yı kulüp yönetimimizle birlikte ziyaret ettik. Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımıza bizleri ağırladığı için kulübümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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