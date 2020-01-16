Pazaryeri’nde ev yangını

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy’de Nurettin Filiz’e ait 2 katlı ahşap evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik’ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BİLECİK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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